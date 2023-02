Drame d’Itaewon : un mémorial de fortune continue d’opposer les familles des victimes à la mairie de Séoul

Photo : YONHAP News

Les tensions montent entre la ville de Séoul et les familles des victimes du drame d’Itaewon, qui ont installé, samedi dernier, à la veille du 100e jour post-tragédie, un mémorial de fortune sur la place de l’Hôtel de Ville.Pour l’autorité municipale, le site a été aménagé sans autorisation et a d’emblée demandé aux familles de le retirer elles-mêmes, à l’origine, jusqu’à hier. Hors de question pour ces dernières.La municipalité leur a adressé une deuxième notification. Les parents ou les frères et sœurs des défunts ont désormais jusqu’à 13h demain pour évacuer le mémorial en question. S’ils ne le font pas d’ici cette échéance, la mairie pourra le détruire.Pourtant, les familles endeuillées persistent dans leur refus. Dans une conférence de presse hier, elles ont une nouvelle fois accusé l’Etat de négligence au moment de l’accident, et ont affirmé que cet espace aménagé pour rendre hommage aux morts doit être protégé par la Constitution et la loi concernée.