Corée du Nord : tenue d’une nouvelle réunion élargie de la Commission militaire centrale

Photo : YONHAP News

En Corée du Nord, une nouvelle réunion élargie de la Commission militaire centrale du Parti des travailleurs a été convoquée hier. C’est ce qu’a rapporté aujourd’hui la KCNA.L’agence officielle du pays communiste a précisé que Kim Jong-un a présidé l’assemblée durant laquelle ont été débattues, de façon approfondie, les principales tâches militaires et politiques à accomplir cette année ainsi que les orientations de l’armée.Selon le média d’Etat, les discussions ont porté plus concrètement sur les mesures organisationnelles à prendre pour améliorer les projets militaires et le renforcement de la posture de préparation à la guerre, entre autres. Et les décisions concernées ont été arrêtées.Dans sa prise de parole, le dirigeant « suprême » s’est montré convaincu et confiant de l’accomplissement des gigantesques missions de lutte du parti pour ouvrir une nouvelle page du développement de la construction socialiste.L’homme fort de Pyongyang aurait voulu par là déclarer sa volonté de scruter de très près la situation dans la péninsule, en particulier la dissuasion élargie de Séoul et Washington, et de promettre une réponse ferme à leurs exercices militaires conjoints.