COVID-19 : reflux de l’épidémie malgré la levée du port du masque obligatoire

Photo : YONHAP News

Une semaine après la levée de l’obligation du port du masque en intérieur, le nombre de nouveaux cas de COVID-19 continue à reculer en Corée du Sud.Ces dernières 24 heures, 16 120 nouvelles infections ont été recensées. Le chiffre a augmenté de plus de 10 000 par rapport à la veille qui a connu une baisse importante à cause de la réduction des tests le week-end. Or, il a régressé de 3 497 en une semaine. Le nombre de patients en état critique s'est élevé à 293, tandis que celui de morts a progressé de dix.Certains ont prévu une hausse temporaire près de sept jours après l’assouplissement de la restriction sanitaire compte tenu de la période d’incubation, mais cette prévision s’est finalement avérée fausse.Le chef de l’équipe spéciale gouvernementale de lutte contre l’épidémie a expliqué ce matin que cette mesure avait été prise justement parce que la courbe de la contamination était clairement descendante et que le rythme actuel pourrait contrebalancer les impacts du retrait du masque.Selon Jeong Ki-seok, les habitants étaient encore nombreux à se masquer et qu’il était alors difficile de vérifier directement les conséquences. Il a tout de même indiqué que si plus de gens ôtent leur masque, l’épidémie allait forcément gagner du terrain et qu’il était important pour les personnes à haut risque de recevoir un vaccin bivalent.