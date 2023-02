Corée du Nord : le parti au pouvoir tient une nouvelle réunion plénière de son comité central

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord tiendra fin février une nouvelle assemblée plénière du comité central du Parti des travailleurs. Cette réunion clé pour ses orientations politiques importantes aura donc lieu deux mois seulement après celle de décembre, alors que d’habitude, elle n’est convoquée qu’une ou deux fois par an.D’après l’information diffusée par la KCTV, seules les questions d’agriculture seront à l’ordre du jour. La télévision nationale nord-coréenne a précisé qu’il était extrêmement important et urgent de plancher sur les mesures nécessaires pour le développement de l’exploitation agricole.A Séoul, le ministère de la Réunification considère l’organisation d’un tel rassemblement comme étant exceptionnelle et a du coup annoncé son intention d’observer avec attention la situation alimentaire au nord du 38e parallèle.Selon l’estimation du gouvernement sud-coréen, la production de céréales du pays communiste a atteint quelque 4,5 millions de tonnes l’an dernier, en baisse de 3,8 % par rapport à 2021.Le département américain de l’Agriculture a quant à lui estimé qu’en 2022, il aurait manqué près de 1,2 million de tonnes de denrées alimentaires pour subvenir aux besoins de la population du pays le plus fermé au monde.A en croire des sources bien informées du royaume ermite, depuis l’année dernière, certains des habitants des régions frontalières meurent de faim, d’autres, endettés, prennent la fuite vers les montagnes.La pénurie alimentaire semble s’aggraver dans le nord de la péninsule, en raison des catastrophes naturelles et de la fermeture stricte de ses frontières depuis le début de l’épidémie de coronavirus.En dépit de cette crise, le régime de Kim Jong-un semble organiser une grande parade militaire nocturne marquant le 75e anniversaire de son armée populaire, qui tombe demain, le 8 février.