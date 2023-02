Travail forcé : le dossier de l’indemnisation à l’ordre du jour d'une séance de questions au gouvernement

Photo : YONHAP News

A l’Assemblée nationale, qui poursuit ses travaux en session extraordinaire, les séances de questions d’actualité au gouvernement ont débuté hier pour trois jours.Le premier jour, les députés ont interrogé l’exécutif notamment sur les questions mémorielles qui enveniment les relations avec le Japon. Il s’agit particulièrement de celle de l’indemnisation individuelle des travailleurs coréens employés, contre leur gré, dans les usines de plusieurs entreprises nippones pendant la Seconde guerre mondiale.Le Premier ministre, présent au premier jour des séances, a répondu croire que les deux pays devront orienter leurs rapports vers l’avenir, plutôt que de vivre dans le passé, et ce vu la situation diplomatique, sécuritaire et économique à laquelle ils font face actuellement.Han Duck-soo a dans la foulée affirmé la nécessité de faire des efforts pour trouver une « bonne » solution à l’épineux dossier du dédommagement des victimes du travail forcé en poursuivant les communications avec elles.Le ministre des Affaires étrangères, lui, a dû donner sa réponse à la question sur les excuses que le gouvernement nippon doit présenter pour l’exploitation des Coréens pendant le conflit.Park Jin a alors indiqué que les concertations étaient en cours entre les deux voisins sur la possibilité pour l’archipel de déclarer le respect notamment des excuses et des remords dont avait fait état son ex-Premier ministre Keizo Obuchi dans sa déclaration commune de 1998, signée avec le président sud-coréen de l’époque Kim Dae-jung. Les deux dirigeants l’avaient adoptée à Tokyo. Ce pardon a été pour la première fois inscrit noir sur blanc dans le texte, qualifié alors d’historique.