L’administration de Yoon Suk-yeol dévoile les résultats de son évaluation de 45 ministères et administrations

Photo : KBS News

Le gouvernement de Yoon Suk-yeol vient de rendre publics les résultats de sa première évaluation de 45 ministères et administrations publiques.L’exécutif a donné à un total de 12 ministères la meilleure note, à savoir « A ». Parmi eux celui des Sciences, de la Technologie et de l’Innovation, le ministère de l’Aménagement du territoire et des Transports et celui de l’Agriculture. Ils ont été salués respectivement pour le lancement réussi de la fusée spatiale Nuri, la stabilisation du marché immobilier et les exportations historiques des produits agricoles.En revanche, huit ministères et administrations publiques ont eu la pire note, soit « C ». Leur liste comprend la Commission des communications (KCC), qui est le régulateur de l’audiovisuel, celle de lutte contre la corruption et pour la défense des droits civiques (ACRC), le ministère de l’Egalité des sexes et de la Famille et l’Agence nationale de la police (ANP).Sachez que les deux commissions pointées du doigt sont actuellement dirigées par des figures nommées par Moon Jae-in, le prédécesseur de Yoon Suk-yeol. Leurs patrons sont pressés de quitter leur poste. Le ministère de l’Egalité des sexes lui sera bientôt fermé. Et les défauts de préparation et de réponse à la bousculade meurtrière survenue le 29 octobre dans le quartier d’Itaewon ont pesé sur les notes de l’ANP.De son côté, le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité a reçu la note « B ». Pourtant, il est lui aussi considéré comme étant responsable de l’accident. Mais une des mesures qu’il a prises a été appréciée. Il s’agit de la suppression de plusieurs comités ou commissions sous son autorité, jugés inutiles.Le Bureau de coordination politique du cabinet du Premier ministre qui a dirigé l’évaluation a tenu à détailler que la notation avait pris en compte les avis donnés par des experts et les résultats des sondages menés auprès de citoyens.