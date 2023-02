Guerre du Vietnam : le gouvernement sud-coréen condamné au dédommagement d’une victime d'un massacre

Photo : YONHAP News

Pour la première fois, la justice sud-coréenne a reconnu la responsabilité de Séoul dans un massacre perpétré contre des civils pendant la guerre du Vietnam. Le Tribunal du district central de Séoul a condamné hier le gouvernement à verser des dommages et intérêts de quelque 30 millions de wons, soit environ 22 400 euros, à Nguyen Thi Thanh, une Vietnamienne âgée de 63 ans qui avait perdu des membres de sa famille sous les balles tirées par des soldats sud-coréens durant le conflit dans son pays.L’histoire remonte au 12 février 1968. Des militaires sud-coréens ont débarqué chez la plaignante au cours d'un raid et demandé à ses proches de sortir de l'abri avant de leur tirer dessus. Nguyen a ainsi perdu sa tante, son cousin, sa sœur aînée ainsi que son frère. Son père et elle-même ont été grièvement blessés. Sa mère, absente à ce moment-là, a été fusillée plus tard avec d'autres villageois. En avril 2020, la survivante a intenté une action contre le gouvernement de Séoul au motif que les soldats sud-coréens avaient massacré quelque 70 habitants de son village situé dans la province de Quang Nam cinq décennies plus tôt.Au cours du procès, un vétéran sud-coréen de la guerre du Vietnam et l'oncle de Nguyen, un ancien milicien vietnamien, sont venus témoigner à la barre du tribunal. L’exécutif sud-coréen s'est défendu en arguant que les combattants du Vietcong auraient pu se déguiser en militaires sud-coréens ou qu’une unité de guerre psychologique nord-coréenne serait intervenue dans le conflit. Il a également fait valoir que même si un tel acte avait réellement été perpétré, cela aurait été justifiable dans le contexte de la guérilla. Des arguments que le tribunal a rejetés comme étant irrecevables.Ainsi, la justice a reconnu pour la première fois qu’un acte illégal a été commis par des soldats sud-coréens pendant la guerre du Vietnam et que le gouvernement doit en être tenu responsable.Suite au verdict, le ministère des Affaires étrangères a déclaré que les gouvernements sud-coréen et vietnamien sont en étroite communication sur diverses questions en suspens afin de développer des liens bilatéraux tournés vers l’avenir, soulignant les avancées sans précédent réalisées en la matière au cours de ces trois décennies depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques en 1992.