Pyongyang devrait tenir ce soir une parade militaire pour célébrer la fondation de son armée

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord devrait organiser aujourd’hui une parade militaire sur la place Kim Il-sung, à Pyongyang, à l’occasion du 75e anniversaire de la fondation de son armée. C’est ce qui a déjà été prévu par les autorités sud-coréennes et américaines.Les yeux sont rivés sur ce grand défilé pour voir si le dirigeant nord-coréen adresse des messages à son voisin du Sud et aux Etats-Unis et que de nouvelles armes nucléaires sont dévoilées. La manifestation devrait se dérouler en grande pompe, car le régime de Kim Jong-un accorde une importance particulière aux années se terminant par cinq ou dix.A Séoul, on estime que la parade aura lieu pendant la nuit. Alors que Pyongyang avait tendance à organiser des défilés militaires dans la matinée jusqu’au 70e anniversaire de l’établissement de son régime, en septembre 2018, ceux d'après ont été menés en soirée ou en pleine nuit pour la quatrième fois consécutive à partir du 75e anniversaire de la fondation du Parti des travailleurs. C’était en octobre 2020.Des entreprises privées étrangères de satellites ont détecté des signes de préparation près de la place en question qui porte le nom du fondateur du régime, et ont même repéré un objet ressemblant au nouveau missile balistique intercontinental Hwasong-17 à l’aéroport de Mirim. Des experts militaires américains ont prévu que des canons d’une grande taille, qui pourraient être dotés d’ogives nucléaires, et des avions fugitifs sans pilote seraient présentés durant cet événement.