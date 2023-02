Séismes en Turquie et en Syrie : 118 secouristes sud-coréens s’envolent pour Adana

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a dépêché hier soir une équipe de secours en Turquie frappée lundi par deux tremblements de terre respectivement d’une magnitude 7,8 et 7,5. A bord d’un avion militaire, les 118 secouristes, issus du ministère des Affaires étrangères, de l’agence nationale contre les incendies, de la Koica (Agence coréenne de coopération internationale) ainsi que de l’Armée, se sont envolés vers la base aérienne d’Adana, située dans le sud-est de la Turquie.La décision de l’envoi a été prise au lendemain du drame, lors d’une réunion présidée par le ministre des Affaires étrangères Park Jin. Notons que Séoul n’a jamais expédié jusqu’ici autant d’hommes en même temps pour une mission de secours à l’étranger. Suite aux séismes d’une violence rare, le président sud-coréen Yoon Suk-yeol avait ordonné de dépêcher au plus vite des secouristes ainsi que des médicaments aux sinistrés turcs.Tout en présentant ses condoléances aux habitants turcs qui ont perdu leurs bien-aimés, le numéro un sud-coréen s’était dit prêt à déployer tous les moyens pour aider les « frères de sang ». Comme les Turcs avaient combattu auprès des sud-Coréens lors de la guerre de Corée, Séoul et Ankara approuvent une affection particulière l’un envers l’autre.