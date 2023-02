Cybersécurité : Séoul et Washington discutent de la coopération face à la menace nord-coréenne

Photo : YONHAP News

Les ambassadeurs sud-coréen et américain, chargés de la cybersécurité, ont tenu des discussions mardi à Séoul, et sont convenus de chercher des moyens pour répondre à l’extorsion par Pyongyang d’informations et de technologies liées aux armes nucléaire et balistique.L’entretien entre Cho Hyeon-woo, ambassadeur de la sécurité internationale du ministère sud-coréen des Affaires étrangères, et son homologue américain, Nathaniel Fick, s’est tenu deux mois après leur réunion de consultation de la politique de cybersécurité en décembre dernier à Washington.Les deux hauts officiels ont partagé leurs inquiétudes que le vol par le royaume ermite de biens virtuels ainsi que de renseignements et de technologies liés aux missiles, à travers des cyberactivités illicites, constitue une menace importante pour la sécurité des deux pays et la paix internationale. Ils se sont ainsi accordés à continuer à chercher des mesures de coopération inclusive dans ce domaine.