Parlement : la motion de destitution contre Lee Sang-min devrait être votée aujourd’hui

Photo : YONHAP News

Les trois formations de l’opposition, le Minjoo, le Parti de la justice et le Parti du revenu de base, devraient voter aujourd'hui lors de la séance plénière à l'Assemblée nationale le projet de destitution du ministre de l'Intérieur Lee Sang-min, déposé lundi, pour lui faire assumer sa responsabilité dans la bousculade meurtrière d'Itaewon, survenue en octobre dernier.Selon la loi, une motion de destitution doit être soumise au vote dans un délai maximal de 72 heures. Vu le calendrier des séances au Parlement, le texte en question devrait être mis au vote aujourd’hui, bien que le président de l’Hémicycle Kim Jin-pyo attende toujours de voir le résultat des concertations ce matin entre le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation au pouvoir, et l'opposition.Avant ce cas, cinq motions de destitution contre un ministre ont été déposées à l'Assemblée nationale, mais aucune n'a été approuvée. Cette fois-ci pourtant, il y a des chances que la destitution aboutisse pour la première fois dans l'histoire constitutionnelle de la Corée du Sud. Car, pour cela, il faut le consentement d'au moins la moitié des députés, alors que les trois formations de l'opposition occupent 60 % des sièges de l’Hémicycle.Par ailleurs, les questions au gouvernement se poursuivent aujourd'hui. Elles porteront sur les affaires éducatives, sociales et culturelles. Les élus devraient également débattre des amendements de la loi sur les syndicats et de celle sur l'audiovisuel, entre autres.