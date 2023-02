Balance courante : de nouveau dans le vert en décembre 2022

Photo : YONHAP News

La balance courante de la Corée du Sud est retournée dans le vert en décembre dernier, ce notamment grâce à une forte hausse des revenus de dividendes.Selon les chiffres provisoires publiés aujourd’hui par la Banque de Corée (BOK), le pays du Matin clair aurait affiché un bénéfice de 2,68 milliards de dollars. Même si sa balance courante est repassé dans le positif, le volume s’est rétréci de 3,69 milliards de dollars sur un an. Par conséquent, son excédent annuel se serait élevé à 29,83 milliards de dollars, soit au-dessus des 25 milliards prévus par la BOK. Toutefois, cela représente seulement un tiers des 85,23 milliards enregistrés en 2021.Les ventes des produits « made in Korea » à l’étranger ont été encore dans le rouge pour le troisième mois d’affilée avec un déficit de 480 millions de dollars. La baisse est due notamment aux semi-conducteurs (-27,8 %), aux produits sidérurgiques (-20,5 %) et à ceux de l’industrie chimique (-17,2 %).Les importations ont reculé elles aussi de 2,7 % en glissement annuel, observant leur première baisse en deux ans depuis décembre 2020. Pourtant, le montant des achats des matériaux bruts a augmenté de 0,7 % sur un an. Les taux de la hausse du gaz, du pétrole et du charbon ont atteint respectivement 52,2, 16,9 et 12,5 %.Le solde des services a lui aussi été négatif avec un déficit de 1,39 milliard de dollars, à savoir 630 millions de plus qu’au même mois de l’année précédente.Les pertes de la balance touristique se sont alourdies, passant de 740 millions à 1,14 milliard de dollars en un an, malgré l’allégement des mesures sanitaires liées au COVID-19.Enfin, celle des revenus a progressé toutefois de 1,3 milliard de dollars pour s’élever à 4,79 milliards, dont un excédent de 4,49 milliards des revenus de dividendes.