Transport en commun : Séoul prévoit des hausses des tarifs

Photo : KBS News

La Ville de Séoul prévoit d'augmenter les tarifs du métro et des bus. C'est ce qu’elle a indiqué dans son plan de modification des tarifs des transports en commun.Dans ce plan, la municipalité propose de relever de 300 ou 400 wons le prix de base du ticket de métro, fixé actuellement à 1 250. Un euro équivaut à un peu de moins de 1 350 wons. Le supplément lié à la distance pourrait également passer de 100 à 150 wons pour chaque 10 km parcourus jusqu'à 50 km et pour 8 km parcourus au-delà de cette limite.Pour les bus, la ville envisage d’augmenter les tarifs de base de 300 à 700 wons selon les types de véhicules, mais est revenue sur son projet d’introduire une tarification proportionnelle à la distance, à l'instar de celui déjà en place pour le métro. Principale cause : soulager la classe populaire qui souffre déjà de l’inflation. Notamment les travailleurs d’Incheon et de Gyeonggi qui font chaque jour le va-et-vient entre leur domicile et la capitale.Dans son plan initial déposé lundi au Conseil municipal de Séoul, à titre d’exemple, le tarif de base de ceux verts et bleus qui circulent à l'intérieur de Séoul pouvait passer de 1 200 à 1500 ou 1 600 wons. Et un supplément de 150 wons devait être ajouté pour chaque 5 km parcourus jusqu'à 30 km.Notons que les prix des transports collectifs à Séoul n'ont jamais été révisés depuis juin 2018. Au cours de ces cinq dernières années, la municipalité a accusé d’énormes pertes pour ses transports en commun, de l'ordre de 920 milliards de wons pour le métro et de 540 milliards pour les bus par an, soit respectivement environ 683 et 400 millions d’euros. Quant au taux de couverture des coûts d'exploitation par les recettes tarifaires et commerciales, il s'élevait seulement à 62 % pour le premier et à 57,8 % pour les seconds en 2021.Le nouveau projet de tarification fera l'objet d'une audition publique ce vendredi et d'examens par le Conseil municipal et le comité en charge de la stabilité des prix, avant d'être adopté.