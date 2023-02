Batterie de véhicules électriques : les sociétés sud-coréennes perdent 6,5 points de part de marché

Photo : YONHAP News

Le marché mondial des batteries de voitures électriques s’est élevé à 517,9 GWh l’an dernier, soit une augmentation de 71,8 % sur un an. Pourtant, la part de trois entreprises sud-coréennes a baissé de 6,5 points pour atteindre 23,7 %.Selon le cabinet SNE Research, la production de LG Energy Solution s’est accrue de 18,5 % avec 70,4 GWh, mais sa part de marché a reculé de 6,1 points et s’est établie à 13,6 %. Le géant a tout de même maintenu sa deuxième place dans le classement annuel.Quant à SK on et Samsung SDI, qui se situent respectivement au cinquième et sixième rangs, ils ont également connu une régression légère pour enregistrer 5,4 et 4,7 %.En revanche, pour les fabricants chinois, la plupart d’entre eux ont affiché un taux de croissance important à trois chiffres. Contemporary Amperex Technology (CATL) qui occupe la tête du palmarès s’est taillé une belle part de 37 %. La part de marché combinée des dix sociétés de l’empire du Milieu qui figurent dans le top 10 a grimpé de 48,2 à 60,4 %.A en croire SNE Research, alors que les Etats-Unis ont lancé sa loi sur la réduction de l'inflation (IRA), les entreprises chinoises ont commencé leur essor dans le monde au-delà du marché national et la concurrence avec leurs rivaux sud-coréens s’annonce donc rude.