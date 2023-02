Motion de destitution : quel sera le sort du ministre de l’Intérieur ?

Photo : YONHAP News

L’Assemblée nationale doit bientôt voter la motion de destitution contre le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Lee Sang-min. Les trois partis de l’opposition l’ont déposée avant hier pour lui faire assumer la responsabilité de la bousculade tragique d’Itaewon.Le chef du groupe parlementaire du Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation présidentielle, Joo Ho-young, a demandé de suspendre la démarche, mais en vain. Le Minjoo, la première force de l’opposition, a déclaré aller jusqu’au bout du fait que Lee a ignoré la souffrance des victimes et que l’administration de Yoon Suk-yeol ne faisait qu’essayer de le protéger.Jusqu’à présent, une telle motion de destitution contre un ministre a été déposée à cinq reprises, mais aucune d’entre elles n’a été approuvée. Or, entériner cette proposition ne semble pas être une affaire compliquée pour le mouvement de centre-gauche qui dispose de la majorité absolue au Parlement. Le PPP, quant à lui, a proposé de la soumettre d’abord à la commission législative et judiciaire, mais sa requête a été refusée.