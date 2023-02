Anniversaire de l’Armée populaire : Kim III visite des casernes de généraux avec sa famille

Photo : YONHAP News

A la veille du 75e anniversaire de l'Armée populaire de la Corée du Nord, Kim Jong-un a visité hier des casernes des généraux en compagnie de son épouse Ri Sol-ju et de sa fille Ju-ae. C'est ce qu'a rapporté aujourd'hui la KCNA, l'agence centrale de presse nord-coréenne.L’homme fort de Pyongyang a, par la suite, pris part à un banquet organisé pour célébrer la fondation de l'armée, à en croire les images diffusées par la KCTV, la télévision centrale nord-coréenne.Dans un discours prononcé à cette occasion, Kim III a déclaré que l'esprit combatif des soldats bravant la mort reste toujours inchangé en dépit des circonstances difficiles et qu'il ne doute pas qu'ils aient hérité d’une loyauté absolue des générations précédentes. Avant d'affirmer que l'armée nord-coréenne est « la plus forte du monde ». Aucun message n'a en revanche été adressé à la Corée du Sud ou aux Etats-Unis.Cette visite est intervenue au milieu des spéculations selon lesquelles le régime nord-coréen pourrait organiser une parade militaire d'envergure ce soir sur la place Kim Il-sung à Pyongyang afin de fêter l'anniversaire de la fondation de l'Armée populaire.