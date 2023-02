Le Parlement approuve la motion de destitution contre le ministre de l’Intérieur

Photo : YONHAP News

Le projet de destitution contre le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Lee Sang-min a été entériné aujourd’hui à l’Assemblée nationale, une première depuis la fondation de la Constitution, il y a 75 ans. Jusqu’à présent, une telle motion contre un ministre a été déposée à cinq reprises, mais aucune d’entre elles n’avait franchi le seuil du Parlement.La première force de l’opposition, le Minjoo, a initié cette proposition pour lui faire assumer la responsabilité de la bousculade tragique d’Itaewon. Le Parti de la justice et le Parti du revenu de base l’ont ensuite rejoint. Approuver cette motion n’était pas une affaire compliquée pour le mouvement de centre-gauche qui dispose de la majorité absolue dans l'Hémicycle.Lors de la séance plénière de cet après-midi, sur 293 députés : 179 ont voté pour et 109 contre. Cinq bulletins étaient nuls. Le sort du ministre est désormais dans les mains de la Cour constitutionnelle. Lee est dès à présent suspendu de ses fonctions jusqu’à ce que cette dernière donne sa conclusion.Malgré la tentative du Parti du pouvoir du peuple (PPP) de le dissuader, le Minjoo entendait mener jusqu’au bout son projet, du fait que Lee a ignoré la souffrance des victimes et que l’administration de Yoon Suk-yeol n’a fait qu’essayer de le protéger.