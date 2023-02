Pyongyang organise un défilé militaire marquant le 75e anniversaire de l’armée

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a organisé hier soir un vaste défilé militaire pour célébrer le 75e anniversaire de son armée populaire. Des événements préalables ont débuté à 20h30, avant la parade proprement dite.Il s’agit de la 13e démonstration de force du genre depuis l’arrivée au pouvoir de Kim Jong-un et de la deuxième en dix mois. La dernière en date remonte au 25 avril 2022. Pour l’heure, on ne sait pas si le dirigeant suprême y était présent ou non, ou encore si de nouvelles armes ont été dévoilées.Les images de la parade semblent être diffusées aujourd’hui en différé sur la Télévision centrale ou KCTV, comme la chaîne nationale d’Etat le faisait récemment.Le royaume ermite organisait un défilé militaire principalement le 15 avril, le 9 septembre et le 10 octobre, qui marquent respectivement l’anniversaire de son défunt fondateur Kim Il-sung, celui du régime communiste et l’anniversaire du Parti des travailleurs.