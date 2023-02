Séisme : Séoul promet un soutien total à Ankara

Photo : YONHAP News

Le président de la République a visité aujourd'hui l'ambassade de Turquie à Séoul pour présenter ses condoléances aux victimes des séismes qui avaient frappé le pays d'Europe de l'Est. Yoon Suk-yeol a alors promis que son pays ferait de son mieux pour aider le peuple turc à sortir de cette tragédie.De son côté, le ministre sud-coréen des Affaires étrangères s'est entretenu hier par téléphone avec son homologue turc Mevlüt Çavuşoğlu pour transmettre ses sincères condoléances et des mots de réconfort.Selon le ministère, Park Jin s'est engagé lors de cet échange à fournir tous les soutiens possibles à la Turquie. Et d'ajouter que tous les sud-Coréens prient pour la sécurité du peuple turc.Le chef de la diplomatie turque a remercié le pays du Matin clair, « le pays frère de la Turquie », pour son aide et son soutien. Il a également promis de veiller à la sécurité des ressortissants sud-coréens résidant aux alentours de la zone sinistrée.