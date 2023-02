Parlement : fin des séances de questions au gouvernement

Photo : YONHAP News

A l’Assemblée nationale réunie en session extraordinaire, les séances de questions d’actualité au gouvernement se sont achevées hier, après trois jours de débats électriques.Hier encore, le Parti du pouvoir du peuple (PPP) et le Minjoo se sont livrés à une intense passe d’armes notamment sur des soupçons pesant sur Lee Jae-myung, le patron de la première formation de l’opposition, et Kim Keon-hee, l’épouse de Yoon Suk-yeol, le président de la République.Un député du mouvement de centre-gauche a exprimé son incompréhension quant au récent remplacement de certains des procureurs chargés d’enquêter sur l’allégation selon laquelle Kim a été impliquée dans une manipulation boursière. Sachez que ces magistrats ont été affectés à un autre poste, deux semaines seulement avant le premier jugement de l’affaire par le tribunal, prévu demain.De son côté, un de ses collègues de la formation conservatrice, a interrogé le ministre de la Justice sur le nombre de chefs d’accusation qui pèsent sur Lee.Sans surprise, le garde des Sceaux a pris position pour le camp du pouvoir et s’en est pris à celui d’en face. Han Dong-hoon a alors fustigé les élus du Minjoo, qui entendent réviser la loi concernée pour faire rendre publics, si nécessaire, les noms des procureurs en charge d’enquêtes. Pour lui, cet amendement vise à empêcher les investigations sur leur patron.Autre sujet qui fâche. Il concerne le vote de la motion de destitution contre le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Lee Sang-min, sous la direction du Minjoo.A ce propos, le Premier ministre Han Duck-soo a regretté cette « situation inouïe » dans l’histoire parlementaire du pays.