Affaire Daejangdong : l’argent reçu par le fils de Kwak Sang-do non jugé comme un pot-de vin

Photo : YONHAP News

Kwak Sang-do, l'ancien député du Parti du pouvoir du peuple (PPP), le parti présidentiel, a été condamné hier à une amende pénale seulement pour infraction à la loi sur les financements politiques.Le tribunal central du district de Séoul n'a pas reconnu comme un pot-de-vin les 5 milliards de wons, soit environ 3,7 millions d'euros, perçus par son fils, de la part de la société Hwacheon Daeyu.Il s'agit du premier verdict lié à l'affaire Daejangdong, du nom du projet immobilier de ce quartier situé dans la ville de Seongnam. En fait, le PPP soupçonne Lee Jae-myung, le patron du Minjoo, la première force de l'opposition, d'avoir octroyé des faveurs illégales à Hwacheon Daeyu, lorsqu'il était maire de la ville, située dans la province de Gyeonggi.Selon le tribunal de première instance, si cette prime de départ constitue une somme exorbitante dépassant les normes sociales, le fils de Kwak tient un ménage indépendant et aucune preuve ne montre que cet argent ait été transféré, ne serait-ce qu'en partie, à son père. D'où la conclusion que cette somme n'est pas considérée comme un dessous-de-table.Kim Man-bae a lui aussi été acquitté. Le grand actionnaire de Hwacheon Daeyu, la société de gestions d'actifs, impliquée dans l'affaire Daejangdong, avait été incriminé pour avoir versé ces pots-de-vin.La cour n'a donc jugé coupable l'ancien élu du parti au pouvoir que pour violation de la loi relative aux financements politiques. Elle a ainsi reconnu que 50 millions de wons, l'équivalent de 36 900 euros, reçus par Kwak avant les élections législatives de 2016 étaient une transaction illégale. Le prévenu est condamné à une amende de 8 millions de wons, soit environ 5 900 euros, ainsi qu'à une pénalité de 50 millions de wons, ou un peu de moins 37 000 euros.Pour rappel, le fils de Kwak a travaillé de juin 2015 jusqu'à mars 2021 pour un salaire mensuel estimé entre 2,3 et 3,8 millions de wons, des sommes correspondantes respectivement à 1 700 et à 2 800 euros.