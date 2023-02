Les holdings sud-coréens enregistrent des bénéfices record en 2022

Photo : YONHAP News

Trois des quatre principaux groupes financiers de Corée du Sud ont rendu public hier leur bénéfice net de 2022, le plus haut niveau jamais atteint dans leur histoire.KB Financial Group a enregistré l'an dernier un excédent net de 4 413 milliards de wons, ou environ 3,26 milliards d'euros, un record historique pour celui-ci.De son côté, le groupe Shinhan a renouvelé sa meilleure performance de 2021, avec un profit de 4 642 milliards de wons, l'équivalent de 3,43 milliards d'euros, soit une hausse de 15,5 % sur un an.Le bénéfice de Woori Financial Group, quant à lui, a progressé de 22,5 % pour atteindre plus de 2,33 milliards d'euros.Ces performances sont dues aux revenus générés par l'écart entre les intérêts des prêts et des crédits. Rien que pour l'an dernier, la Banque de Corée (BOK) a augmenté les taux directeurs à sept reprises, soit au total de 2,25 points.Les profits provenant des commissions des trois holdings précédemment citées ont diminué, tandis que leurs bénéfices engrangés grâce aux revenus nets d'intérêts ont bondi. Vus leurs résultats record, elles ont annoncé restituer ces sommes aux actionnaires via des dividendes et l'annulation de leurs propres actions.Ces groupes financiers conventionnels ont d'ailleurs été rejoints par la banque en ligne Kakao Bank, dont le bénéfice a évolué de 28,9 %, pour atteindre 263,1 milliards de wons, soit environ 194 millions d'euros.