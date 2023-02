COVID-19 : Park Jin présent à la visioconférence sur le plan d’action mondial

Photo : YONHAP News

La quatrième et dernière conférence ministérielle consacrée au plan d’action mondial sur le COVID-19 a eu lieu hier en visioconférence, toujours sous l’égide des Etats-Unis.La Corée du Sud y a été représentée par son ministre des Affaires étrangères. Park Jin alors que la fin de la pire pandémie de l’histoire serait proche grâce aux efforts conjoints de la communauté internationale, avant de souligner que celle-ci devra continuer à coopérer pour en prévenir une nouvelle.Selon le chef de la diplomatie sud-coréenne, le plan d’action mondial a joué un rôle dans la construction d’un momentum politique indispensable pour fédérer les Etats et pour renforcer leur partenariat, et il a bel et bien illustré l’efficacité du travail conjoint des organisations internationales en cas de crise.Dans le même temps, Park a insisté sur la nécessité de fournir à tous les pays un accès équitable aux dispositifs de lutte contre l’épidémie de coronavirus. Il en a profité pour rappeler que le pays du Matin clair a promis un don de 300 millions de dollars à l’ACT-A, l'initiative mondiale sur les diagnostics, les traitements et les vaccins, pilotée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS).Le visage de la diplomatie sud-coréenne a également assuré que son pays poursuivrait ses efforts afin que le système de santé mondial relance des mesures collectives visant à limiter le risque de pandémie.