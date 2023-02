Le KDI maintient à moins de 2 % sa prévision de croissance nationale en 2023

Photo : YONHAP News

Le Korea Development Institute, mieux connu sous son acronyme anglais « KDI » maintient à 1,8 % sa prévision de croissance pour la Corée du Sud cette année, comme il l’a anticipé en novembre.Concrètement, l’institut de recherche économique table sur une croissance respective de 1,1 et de 2,4 % entre janvier et juin et pendant le second semestre. Soit respectivement 0,3 point de moins et de plus que son estimation d’il y a trois mois. Son optimisme pour la deuxième moitié de l’année a été justifié par la réouverture de la Chine.Selon le think tank, financé par l’Etat, si le rebond de l’activité économique dans l’empire du Milieu peut augmenter le risque de propagation de l’épidémie de coronavirus à court terme, donc pendant le premier semestre, il va certainement booster les exportations des produits « made in Korea » entre juillet et décembre.Le KDI a par conséquent revu à la hausse sa prévision des expéditions pour cette année, à 1,8 %, contre 1,6 auparavant. Idem pour les emplois. Il prévoit dorénavant un accroissement de 100 000 postes, 20 000 de plus que ce qu’il avait avancé en novembre.Du côté de l’inflation et la consommation privée, l’institut estime qu’elles devront se situer respectivement à 3,5 et à 2,8 %, ce qui représente une progression et un recul de 0,3 point respectivement que son précédent pronostic.En tout cas, selon le centre d’études, la reprise du second semestre dépendra largement de l’évolution économique de la Chine et de la politique monétaire des principaux pays avancés. Sans oublier la conjoncture du marché immobilier sud-coréen.