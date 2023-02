Séisme : les secouristes sud-coréens trouvent quatre survivants en Turquie

Photo : YONHAP News

Une première équipe de secouristes sud-coréens envoyés pour venir en aide à la Turquie, touchée par des séismes meurtriers, mène elle aussi une course contre la montre à la recherche de survivants, principalement dans un lycée à Antakya dans la province de Hatay dans le sud du pays.Tôt ce matin, elle en a trouvé un parmi les décombres. Il s’agit d’un homme. Ce septuagénaire est, semble-t-il, en bonne santé, selon le ministère sud-coréen des Affaires étrangères. Lors d’un briefing aujourd’hui, le porte-parole du ministère a déclaré que les sauveteurs ont ouvert un passage après avoir entendu les cris du miraculé. Ils ont également découvert quatre corps sans vie au même endroit.Plus tard dans la matinée, un bébé de deux ans et son père, âgé de 40 ans, ainsi qu'une femme de 35 ans ont été extraits des gravats, portant donc à quatre le nombre de survivants sauvés par l'équipe sud-coréenne.La municipalité d’Antakya s’est dit heureuse de voir un résultat rapide et s’attend à davantage de sauvetages prochainement. A la demande de la Turquie, les secouristes du pays du Matin clair ont fixé cette ville comme zone d’opération.Par ailleurs, selon Lim Su-seok, au total cinq sud-Coréens étaient dans la zone proche de l’épicentre, et trois d’entre eux ont été évacués. Les deux autres ont été, quant à eux, repérés et semblent en bonne santé.Le ministère des Affaires étrangères tiendra une réunion d’urgence présidée par son deuxième vice-ministre Lee Do-hoon afin de discuter des moyens de soutien pour les activités de l’équipe de secours et de réfléchir à un plan de coopération public-privé.