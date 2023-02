Pyongyang présente des ICBM lors d’un défilé marquant le 75e anniversaire de l’armée populaire

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a célébré hier le 75e anniversaire de la fondation de son armée populaire avec en point d’orgue un gigantesque défilé militaire.D’après l’information publiée aujourd’hui par son agence de presse officielle, KCNA, la parade s’est déroulée durant la nuit sur la place Kim Il-sung, le fondateur du pays, à Pyongyang. Et son petit-fils Kim Jong-un qui dirige le royaume ermite l’a supervisée. Sa femme Ri Sol-ju et sa fille Kim Ju-ae y étaient elles aussi présentes, avec à leur côtés le ministre de la Défense, le Premier ministre et de hauts responsables de la Commission militaire centrale.Vêtu d’un manteau et d’un fedora noirs, que son grand-père, décédé en 1994, avait l’habitude de porter, Kim III a passé ses troupes en revue. Pourtant, il n’a pas pris la parole.Cet événement a de nouveau été l’occasion pour le régime communiste de dévoiler divers systèmes d’armement. Parmi eux, l’artillerie antichar, les tanks, les missiles tactiques et ceux de croisière à longue portée.Dans la deuxième partie de la parade, les unités d'opérations nucléaires tactiques ont défilé et ce grand rendez-vous s’est achevé avec l’apparition des missiles balistiques intercontinentaux (ICBM). A ce propos, le média d’Etat a rapporté que ce défilé a permis de démontrer de fortes capacités de dissuasion face à l’éventuelle invasion du territoire nord-coréen par les pays étrangers et de celles d’attaques nucléaires.