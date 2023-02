Météo : retour de la neige, jusqu’à 15 cm dans le sud-est

Photo : YONHAP News

Fini le grand ciel bleu, place à la lumière blanche éblouissante, aux nuages, à la pluie et à la neige. Les conditions météorologiques se sont décantées ce jeudi dans certaines parties du pays du Matin clair.Dans la matinée, le territoire a été recouvert d’un voile blanc. Les nuages se sont ensuite assombris dans l’est, notamment à Andong. La région métropolitaine, dont Séoul, est restée sensiblement identique. En revanche, le sud a observé un épisode de pluie et de neige assez important. Tout le littoral et l’île méridionale de Jeju ont passé l’après-midi sous les averses. Jusqu’à 30 et 60 cm respectivement sont attendus. Dans la province de Gyeongsang du Sud et dans la ville de Daegu, les flocons vont de nouveau recouvrir le sol : 15 cm sont prévus.Du côté des températures, le changement de temps n’a pas d’impact significatif. Toujours fraîches dans la matinée – négatives sur 80 % du territoire – elles se sont ensuite élevées vers les 10°C.Par ailleurs, la bonne nouvelle de la journée provient de la qualité de l’air. Problématiques depuis le début de la semaine, les poussières fines continuent de s’estomper.