K-pop : Hybe annonce le rachat de SM Entertainment

Photo : YONHAP News

Coup de tonnerre dans le domaine de la musique populaire sud-coréenne. Hybe a décidé de racheter, SM Entertainment, l’une des trois plus grandes agences du secteur.Le label connu pour ses célèbres idoles de k-pop, telles que le boys band BTS, a publié, ce matin, la nouvelle annonçant qu’elle ferait l’acquisition de 14,8 % des actions détenues par Lee Soo-man, le fondateur de SM Entertainment, pour un montant de 422,8 milliards de wons, soit 311 millions d’euros.L’ancien chanteur et animateur devenu producteur possédait la plus grande quantité de parts de l’agence, à savoir 18,46 %. Avec cette transaction, Hybe s’imposera d’emblée comme le plus grand actionnaire. Pour rappel, Kakao avait déclaré, mardi dernier, son projet d’entrer dans SM Entertainment via l'émission d'actions nouvelles en vue de l'augmentation de capital qui lui permettrait de détenir 9,05 % des actions. Un choix toutefois désapprouvé par Lee.Cette nouvelle annonce une grande onde de choc dans le milieu du showbiz. En effet, les deux entreprises possèdent de nombreux titres de propriété intellectuelle, très compétitifs sur le marché de la musique pop. Par exemple, Hybe s’affiche avec BTS, Seventeen, Tomorrow X Together, Enhypen, NewJeans et Le Sserafim tandis que SM dirige la carrière artistique de plusieurs poids lourds de la k-pop comme TVXQ!, Super Junior, SHINee, EXO, NCT ou encore aespa.