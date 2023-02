COVID-19 : fin de la restriction sur la délivrance de visa de court séjour des voyageurs venant de Chine

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud va lever la suspension de sa délivrance de visa de court séjour aux voyageurs en provenance de Chine, ce à partir de demain. C’est ce qu’a annoncé, ce matin, un responsable du ministère de l’Intérieur et de la Sécurité lors d’une réunion quotidienne au Siège central de lutte en cas de catastrophe et de sécurité (CDSCHQ).Le ministère a justifié cette décision par les faits suivants. Le taux de positivité chez les arrivants depuis l’empire du Milieu est récemment tombé sous le seuil de 2 %, tandis qu’aucun variant inquiétant du coronavirus n’a été détecté parmi ces visiteurs testés positifs. Et cela laisse penser que la situation du COVID-19 a commencé à se stabiliser en Chine, après avoir connu une forte flambée de nouveaux cas.Le gouvernement sud-coréen a ajouté qu’il examinerait l’allègement progressif des autres mesures sanitaires destinées aux arrivants du continent chinois selon l’évolution de la situation globale.Pour rappel, Séoul avait suspendu la délivrance de visa de court séjour aux voyageurs en provenance de Chine à partir du 2 janvier, sauf pour les visites à des fins diplomatique, professionnelle et humanitaire.Côté bilan. Le nombre de nouvelles contaminations poursuit sa tendance baissière. Ces dernières 24 heures, 13 504 cas ont été recensés, soit le plus bas niveau pour un vendredi depuis 32 semaines, à savoir le 1er juillet 2022. Ce chiffre comporte 38 cas d’origine importée. Par ailleurs, 17 décès supplémentaires ont été enregistrés, soit un recul de 17 morts en un jour.La situation épidémique continue donc à s’améliorer au pays du Matin clair, ce même après la fin de l’obligation du port du masque en intérieur, émise le 30 janvier dernier.Cependant, le nombre de cas de réinfection a augmenté pour la 13e semaine consécutive. Cela s’explique sans doute par le fait que le taux d’anticorps a connu une forte baisse avec le temps chez ceux qui ont été vaccinés ou contaminés. Ainsi, les autorités sanitaires ont appelé vivement les personnes âgées ou à la santé fragile de recevoir un rappel avec un vaccin mis à jour.