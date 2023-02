Séisme : fort mouvement de solidarité dans les milieux religieux

Photo : YONHAP News

Alors que le nombre de morts et de blessés causés par les tremblements de terre en Turquie et en Syrie continue d’augmenter, les initiatives sont nombreuses ici en Corée du Sud pour soutenir les victimes. A commencer par les milieux religieux.Le vénérable Jinwoo, qui est le chef de Jogye, a déclaré jeudi qu’une collecte de fonds sera menée d’ici le 31 mars prochain par « Dreaminus », une fondation rattachée au plus important ordre bouddhiste coréen. Il souhaite ainsi donner un coup de main aux sans-abris turcs pour qu’ils puissent retrouver leur vie normale.L’archevêque de Séoul, Mgr Peter Chung Soon-taick, a, quant à lui, publié hier un message de condoléances dans lequel il a souhaité que toutes les âmes sacrifiées reposent en paix. L’archidiocèse de la capitale sud-coréenne prévoit de récolter des dons lors des messes ce dimanche et les transmettre aux régions sinistrées turques. En parallèle, l’ONG sous sa tutelle, « One Body One Spirit », va envoyer 100 000 dollars aux deux pays victimes des séismes et ce par le biais de la fondation Caritas Internationalis.Du 10 février au 10 mars, les 18 associations sous l’affiliation du protestantisme vont elles aussi faire une collecte de fonds d’urgence au profit de la Turquie et de la Syrie. En étroite collaboration avec des missionnaires sud-coréens sur place ainsi que des ONG syriennes, elles souhaitent entrer en contact rapide et efficace avec les familles endeuillées et les blessés.