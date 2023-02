Les ministres des Sports sud-coréen, japonais et chinois prêts à soutenir les JOJ de 2024

Photo : YONHAP News

Les ministres des Sports des trois principaux pays d’Asie du Nord-est sont convenus de travailler main dans la main pour organiser avec succès les prochains Jeux olympiques d’hiver de la jeunesse (JOJ), qui auront lieu en 2024 dans la province de Gangwon en Corée du Sud. Ils ont pris cet engagement lors de leur quatrième réunion trilatérale, tenue hier, cette fois en visioconférence.Le sud-Coréen Park Bo-gyoon a alors présenté les contours de ces Jeux, qui ont eux aussi lieu tous les quatre ans, avant de solliciter le soutien de la Chine et du Japon, ainsi que la participation active de leurs jeunes athlètes.Au cours de la conférence, les trois nations se sont également mises d’accord pour créer un canal de consultations en vue de transmettre aux générations futures les patrimoines des JO qu’elles avaient accueillis ces cinq dernières années. Il s’agit des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de PyeongChang en Corée du Sud, ceux d’été de Tokyo et d’hiver de Pékin, organisés respectivement en 2018, en 2021 et l’an dernier.Hier, le ministre sud-coréen et ses interlocuteurs nippon et chinois ont aussi publié une déclaration commune dite de Séoul. Un texte qui porte sur les moyens de renforcer la coopération en faveur des personnes en situation de handicap, des individus âgés et des pays en développement, ainsi qu’en matière de sports spécialisés, de lutte contre le dopage ou encore d’industrie du sport.