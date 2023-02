L’ancien patron de Deutsche Motors condamné à deux ans de prison avec sursis

Photo : YONHAP News

Le Tribunal du district central de Séoul a organisé, ce matin, une audience de première instance pour prononcer sa sentence à l’encontre de Kwon Oh-soo, l’ancien PDG de Deutsche Motors, sur qui pèsent des soupçons de manipulation des actions boursières de cette entreprise chargée de commercialiser BMW en Corée du Sud.La Justice l’a finalement condamné à deux ans de prison avec sursis et à une amende de 300 millions de wons, l’équivalent de 221 000 euros, tandis que le procureur avait réclamé huit ans de prison et une amende de 15 milliards de wons, soit environ 11 millions d’euros.Pour rappel, le Parquet a engagé des poursuites contre Kwon en octobre 2021. Il l’a accusé d’avoir orchestré des opérations boursières irrégulières entre 2009 et 2012, avec la complicité de plusieurs courtiers, dans le but de manipuler les cours des actions de Deutsche Motors. Selon le ministère public, il a utilisé, à cette fin, 157 comptes détenus par 91 personnes.Au cours du procès, l’ex-patron de l’agence a nié en bloc tous les soupçons pesant contre lui. Il a prétendu avoir tout simplement fait connaître le potentiel de sa boîte auprès de ses connaissances.L’issue finale de cette affaire attire une grande attention dans tout le pays. Parce que Kim Keon-hee, l’épouse du président de la République, est soupçonnée d’y avoir été impliquée. La Première Dame aurait agi comme bailleuse de fonds dans le cadre de la manipulation des cours boursiers. Les relevés de quelques comptes à son nom ont été découverts dans l’ordinateur d’un employé d’une agence de conseil en courtage, mouillé dans ce grand scandale.Cependant, l’ancien patron de Deutsche Motors a démenti une telle liaison. Par ailleurs, le Tribunal n’a pas mentionné Kim dans son jugement d’aujourd’hui.