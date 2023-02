Quatre candidats sur la ligne de départ pour diriger le PPP

Photo : YONHAP News

La surprise c’est qu’il n’y en a pas eu. Comme beaucoup l’avaient pronostiqué, quatre figures ont été désignées candidats à l'issue d'une primaire interne en vue de l'élection du nouveau chef du Parti du pouvoir du peuple (PPP), dont le premier tour aura lieu le 8 mars lors de sa convention nationale.Il s’agit de Kim Gi-hyeon, Ahn Cheol-soo, Chun Ha-ram et Hwang Kyo-ahn. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui le comité électoral de la formation présidentielle.La liste a été déterminée au terme des sondages réalisés, mercredi et jeudi, auprès de quelque 6 000 adhérents cotisants du mouvement. Elle ne fait pour autant pas état du nombre de voix que les quatre en lice ont obtenues, selon la règle concernée.Le parti conservateur doit également se trouver en même temps cinq membres de son conseil suprême, un organe de décisions. L’un de ces postes est réservé aux moins de 45 ans. Pour ce fauteuil, quatre « jeunes » ont gagné la primaire. Et pour les quatre autres sièges, un total de huit postulants tenteront de les décrocher.La campagne électorale de tous ces vainqueurs prendra dorénavant une nouvelle ampleur. Dès cet après-midi, ils vont se réunir ensemble pour leur promesse de fair-play. Et lundi prochain, ils commenceront à Jeju leur tournée nationale à la rencontre des adhérents qui voteront le 8 mars.Si ce jour-là, aucun candidat à la tête du PPP ne remporte la majorité absolue des suffrages exprimés, les deux postulants qui obtiennent le plus de voix se qualifieront pour le second tour. Si tel est le cas, le nom du nouveau patron sera connu le 12 mars.