Nouveau défilé à Pyongyang : Washington dénonce une propagande

Photo : YONHAP News

L’administration de Joe Biden fait preuve de retenue quant au défilé militaire organisé mercredi par la Corée du Nord.Lors de cette parade marquant le 75e anniversaire de son armée populaire, le pays communiste a dévoilé ses nouveaux missiles présumés être ceux balistiques intercontinentaux (ICBM) à combustible solide, et ce pour exhiber sa capacité de frappe nucléaire à longue portée.Invité, lors d’un point de presse hier, à commenter cette démonstration de force, le porte-parole du département d’Etat américain s’est refusé à y répondre. Ned Price s’est contenté de qualifier l’événement de propagande et de redire que l’objectif de Washington est toujours de dénucléariser la péninsule de façon complète et de conduire le régime de Kim Jong-un à revenir à la table des négociations.La voix de la diplomatie américaine a alors tenu à rappeler que si son pays continuait à proposer un dialogue à Pyongyang, celui-ci ne choisit pas encore cette option pour multiplier à la place des provocations qui menacent la paix mondiale et la sécurité régionale.Dans ce contexte, certains experts américains ont estimé que les nouveaux engins nord-coréens présentés mercredi étaient bel et bien des ICBM à combustible solide, selon Radio Free Asia.Parmi ces spécialistes cités par la radio américaine figurent le chercheur Ankit Panda de la Fondation Carnegie pour la paix internationale (CEIP). Il prévoit que le Nord procédera, d’ici quelques mois, à un premier tir d’essai de ces missiles à combustible solide.