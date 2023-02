Photo : YONHAP News

Il n’a fallu que 15 jours pour que « Physical 100 » occupe le trône des séries-télé dans 38 nations dont la Corée du Sud, la France ou encore le Canada, sur Netflix. La nouvelle série de survie sud-coréenne se classe également en deuxième position de la même catégorie sur la plateforme internationale dans 15 pays dont les Etats-Unis et la troisième dans 11 nations et notamment en Espagne.C’est la première fois qu’une émission de variété « made in Korea » se hisse au premier rang sur Netflix. Est-ce que les 100 physiques sud-coréens impressionnants qui se battent pour gagner 300 millions de wons, une somme équivalente à 220 000 euros, vont charmer autant de spectateurs étrangers que la série « Squid Game » ? A suivre...