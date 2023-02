Championnats des 4 continents de patinage artistique : Kim Ye-lim, première du programme court

Photo : YONHAP News

Kim Ye-lim s’est hissée au premier rang lors du programme court des Championnats des quatre continents 2023 de l’Union internationale de patinage (ISU), qui se déroule à Colorado Springs aux Etats-Unis.La jeune patineuse artistique sud-coréenne a récolté 72,84 points, à savoir 39,35 pour la technique et 33,49 pour la performance artistique. C’est sa meilleure note de la saison.La nouvelle étoile montante, âgée de 20 ans, tâchera demain de remporter la victoire lors du programme libre. Si elle réussit son pari, elle sera la première patineuse du pays du Matin clair à décrocher la médaille d’or dans ces championnats depuis la « reine du patinage artistique » Kim Yuna en 2009.Quant à ses deux compatriotes, Kim Chae-yeon et Lee Hae-in, elles se sont classées respectivement aux troisième et sixième rangs avec 70,86 et 69,13 points.