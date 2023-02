USGS : 24 % de chances que le nombre de morts en Turquie et en Syrie dépasse 100 000

Photo : YONHAP News

Alors que le bilan du nombre de victimes en Turquie et en Syrie après les plus violents séismes dans la région depuis près d'un siècle ne cesse de s’alourdir, l’Institut sismologique américain (USGS) a estimé qu’il y a 24 % de chances que 100 000 personnes pourraient périr dans ce drame. Il s’agit de dix points de plus comparés à ses premières prévisions.En effet, d’après le dernier bilan publié jeudi, au moins 20 000 personnes sont décédées : 17 134 dans le pays à cheval entre l’Europe et l’Asie. Et 3 162 chez son voisin du Proche-Orient. Le chiffre dépasse ainsi le nombre de morts lors du tsunami de 2011 au Japon, à savoir 18 500.Côté secours. Les 118 sauveteurs sud-coréens dépêchés à Antakya dans la province de Hatay, située dans le sud du territoire turc, continuent leurs activités. Rien qu’hier ils ont retrouvé cinq personnes : un septuagénaire, un quadragénaire et sa fille de deux ans, une femme de 35 ans et enfin une fillette de dix ans. Ankara a souhaité que d’autres survivants soient sauvés par l’équipe envoyée par Séoul pour une mission de dix jours. Le gouvernement sud-coréen envisage d’étudier le projet d’envoyer un deuxième contingent.Enfin, un peu comme partout dans le monde, il y a actuellement en Corée du Sud un fort mouvement de solidarité envers les sinistrés. A commencer par les milieux religieux. Le vénérable Jinwoo, qui est le chef de Jogye, a déclaré jeudi qu’une collecte de fonds sera menée d’ici le 31 mars prochain par « Dreaminus », une fondation rattachée au plus important ordre bouddhiste coréen. L’archevêque de Séoul, Mgr Peter Chung Soon-taick, a, quant à lui, publié hier un message de condoléances dans lequel il a souhaité que toutes les âmes sacrifiées reposent en paix. L’archidiocèse de la capitale sud-coréenne prévoit de récolter des dons lors des messes ce dimanche et les transmettre aux régions turques touchées.Les industriels suivent le pas. Samsung Electronics a promis une aide de 3 millions de dollars à la Turquie. Quant à Hyundai Motor, 1,8 million de dollars au même pays et 200 000 à la Syrie. LG, pour sa part, prévoit de faire un don de 1 million de dollars à travers la Croix-Rouge.Les célébrités ne font pas exception tout comme leurs fans. Les particuliers se mobilisent eux aussi pour envoyer des produits de première nécessité, des couvertures ainsi que des vêtements pour enfants.