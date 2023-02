Wianbu : Youn Mee-hyang, l’ancienne patronne d’une ONG, condamnée à une amende

Photo : YONHAP News

La Justice a prononcé, cet après-midi, sa sentence à l’encontre de Youn Mee-hyang, ex-présidente du Conseil coréen pour la justice et la mémoire. Il s’agit d’une association civique chargée de défendre la cause des victimes de l’esclavage sexuel perpétré par l’armée japonaise lors de la Seconde guerre mondiale.La députée indépendante a ainsi été condamnée à une amende de 15 millions de wons, soit 11 000 euros, alors que le procureur avait réclamé cinq ans de prison en l’accusant d’escroquerie et d’infraction à la loi relative aux subventions de l’Etat.Le Parquet a soupçonné Youn, qui appartenait autrefois au Minjoo, d’avoir détourné des fonds récoltés auprès de citoyens à des fins personnelles, pour une valeur de 100 millions de wons, soit près de 74 000 euros. Il l’a suspectée aussi d’avoir fait obtenir illégalement des subventions de l’Etat à l’ONG en question et aussi au Conseil coréen pour les femmes victimes de l’esclavage sexuel de l’armée nippone, ce pour un montant de 360 millions de wons, l’équivalent de 265 000 euros.Le ministère public lui avait donc reproché d’avoir utilisé, comme son propre argent de poche, une grande partie des dons des citoyens, destinés aux anciennes « wianbu », ces femmes qui ont souffert d’un calvaire durant de longues années.