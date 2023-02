Météo : la neige et la pluie se calment, le week-end s’annonce mitigé

Photo : YONHAP News

La neige et la pluie qui sont tombées cette nuit se sont arrêtées ce vendredi matin sur à peu près tout le territoire. Les intempéries ont laissé la place à un ciel nuageux mais sec.Par ailleurs, les températures ont été douces aujourd’hui, supérieures aux normales de saison. A 8°C de moyenne dans le nord, le mercure a affiché entre 9 et 10°C dans le centre et jusqu’à 14°C dans le sud, notamment sur l’île méridionale de Jeju. La ville de Mokpo, située à l’extrême sud-ouest du pays fait office d’intrus avec 7°C. La raison : de fortes bourrasques de vent ont soufflé sur la côte.Pour ce week-end, les valeurs matinales repasseront sous les 0°C sur les deux tiers nord du pays. En revanche celles de l’après-midi augmenteront de quelques degrés entre samedi et dimanche. Demain, Séoul sera à 9°C, Daejeon à 10°C, Daegu à 11°C, Busan à 13°C, de même pour Gangneung ou encore Jeju à 14°C. Toutes ces villes enregistreront une hausse entre un à trois degrés le lendemain. Sauf Gangneung, qui sera la seule à se refroidir durant ce week-end, avec 12°C.Du côté du ciel, il sera mitigé, alternant entre soleil et nuages. Les matinées seront généralement plus ensoleillées et les après-midi voilées. La pluie fera son retour en fin de week-end dans la moitié sud.A noter également que Météo-Corée ont annoncé l’observation des premières fleurs de pruniers, annonciatrices du début du printemps. Ce constat a été fait deux jours plus tard que l’an dernier mais sept jours plus tôt que la moyenne.