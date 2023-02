Séisme : les secouristes sud-coréens poursuivent le sauvetage des sinistrés en Turquie

Photo : YONHAP News

Les sauveteurs sud-coréens envoyés en Turquie sont toujours à pied d'œuvre pour retrouver des survivants parmi les décombres. Aujourd’hui, cela fait une semaine que les violents séismes ont frappé le pays transcontinental et la Syrie.Samedi dernier à 19h20, l’équipe a secouru leur huitième rescapé, une femme. Certains ont salué ce moment de miracle inattendu en applaudissant. Une heure auparavant, son fils de 17 ans a été retrouvé. Contrairement à sa mère qui était plutôt en bonne forme, lui était en état d’urgence. Inconscient, il avait de la peine à respirer. Mais, grâce aux traitements du personnel médical, le jeune garçon a surmonté la période critique.Selon un agent sud-coréen, l’activité se concentre sur la recherche des survivants sur le terrain et l’équipe a partagé ses opinions sur la récupération des personnes décédées.Le gouverneur de Defne, un district de la province de Hatay, et des responsables de l’armée turque ont visité le camp sud-coréen pour remercier les efforts des secouristes du pays du Matin clair. Pour rappel, ces derniers sont déployés depuis le 9 février à Antakya, une des villes turques les plus touchées par la catastrophe. Ils ont retrouvé jusqu’à présent 18 corps et continueront leur mission jusqu’à vendredi prochain.