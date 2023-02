Anniversaire de l’armée populaire : Pyongyang présente 12 tracteurs-érecteurs-lanceurs d’ICBM

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a mobilisé mercredi soir un total de 12 tracteurs-érecteurs-lanceurs (TEL) pour son missile balistique intercontinental (ICBM) « Hwasong-17 » à l’occasion du 75e anniversaire de la fondation de son armée populaire. C’est ce qui a été révélé par des experts.Selon des photos publiées par des médias nord-coréens et des images satellitaires prises par des entreprises privées étrangères, un TEL a mené le peloton et dix autres l’ont suivi en colonne par deux. Cependant, les experts ont détecté le 12e véhicule en queue de cortège qui serait celui de réserve. Ils ont vérifié qu’il n’était pas entré sur le lieu de l’événement.Le secrétaire général du Forum coréen sur la défense et la sécurité (KODEF), Shin Jong-woo, a expliqué que le régime de Kim Jong-un mobilisait des véhicules de réserve pour un défilé « infaillible ». Avant d’ajouter que des engins à titre de préparation avait été aussi identifiés dans des reportages sur la manifestation organisée pour le 75e anniversaire de la fondation du Parti des travailleurs l’année dernière.L’armée et les autorités de renseignement sud-coréens estiment que Pyongyang aurait détenu environ 100 TEL en 2014. Shin a évalué lui aussi que la Corée du Nord en disposerait d’un grand nombre, même en tenant compte du fait qu'elle aurait pu mobiliser de faux véhicules.