Championnats des 4 continents de patinage artistique : Lee Hae-in remporte la médaille d’or

Photo : YONHAP News

Lee Hae-in a décroché samedi dernier la médaille d’or en individuel femmes aux Championnats des quatre continents de patinage artistique 2023 à la World Arena de Colorado Springs, aux Etats-Unis. Elle est devenue ainsi la première sud-Coréenne à remporter le métal le plus précieux dans cette compétition depuis Kim Yu-na en 2009.La jeune athlète, seulement sixième après le programme court, a obtenu 141,71 points pour son programme libre grâce à sa performance quasi sans faute, totalisant 210,84 points. Elle a commencé ce dernier avec un double axel, suivi d’un triple boucle piqué. Lee a réussi ensuite les autres sauts et sa séquence de pas sans perdre sa concentration.Ses compatriotes, Kim Ye-lim, première lors du programme court, a obtenu la médaille d’argent avec 209,29 points et Kim Chae-yeon s’est classée au 4e rang avec 202,39.