Séisme : le bilan en Turquie et en Syrie dépasse les 33 000 morts

Le bilan des tremblements de terre qui ont frappé la Turquie et la Syrie la semaine dernière a dépassé les 33 000 morts. L’AFAD, l’organisme turc de gestion des catastrophes, a recensé hier 29 605 victimes sur son territoire. Quant à la Syrie, elle a enregistré au moins 3 574 décès et 5 276 blessés.Le nombre cumulé des deux pays s’établit donc à 33 179, un niveau supérieur à celui du séisme en Iran, survenu en 2003. A en croire Reuters, cette calamité est devenue la sixième à avoir causé le plus de dommage humain au XXIe siècle.Etant donné que les statistiques sur les dégâts ne sont pas précises en Syrie, ravagée par la guerre civile, le bilan réel devrait être bien plus lourd. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que la catastrophe naturelle aurait tué 9 300 personnes jusqu’à présent.A Séoul, le gouvernement a fourni les images satellites pour soutenir la restauration des dégâts. Le ministère de la Science et des TIC transmet, depuis le 7 février, les vidéos de la région touchée, filmées par son satellite polyvalent « Arirang-5 » tous les jours pour les ressources de la Charte internationale « Espace et catastrophes majeures ».Le ministre de l’Aménagement du territoire et des Transports, de son côté, envoie les images prises par CAS 500 aux services gouvernementaux turcs depuis samedi dernier.Par ailleurs, la procédure pour les virements bancaires à l’étranger sera simplifiée pour faciliter la collecte des dons pour les sinistrés. Le ministère de l'Economie et des Finances compte réduire la durée de transmission de l’argent qui s’élève en moyenne entre trois et cinq jours à cause de la vérification des dossiers par les banques des deux pays.