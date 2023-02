Travail forcé : les négociations entre Séoul et Tokyo avancent à petits pas

Photo : YONHAP News

Les tractations se poursuivent toujours sur le dédommagement des victimes du travail forcé pendant l’occupation japonaise. Le premier vice-ministre sud-coréen des Affaires étrangères a déclaré qu’il souhaitait conclure ce dossier le plus rapidement possible, mais qu’il ne pouvait pas encore deviner quand cela arriverait.Actuellement en visite aux Etats-Unis pour une rencontre avec ses homologues américain et japonais, Cho Hyun-dong a indiqué que Séoul et Tokyo avaient trouvé un consentement sur certains points mais qu’il restait encore des enjeux à traiter.Les deux nations voisines négocient sur la méthode de l’indemnisation par un tiers, à travers la création d’un fonds. Le pays du Matin clair demande la contribution des entreprises nipponnes concernées et la présentation des excuses du Japon afin que ce dernier se montre plus sincère. Cependant, l’Archipel reste toujours réticent à cette idée.Pendant son séjour, l’officiel sud-coréen approfondira l’entretien sur le sujet avec le chef adjoint de la diplomatie japonaise, Takeo Mori. Il en profitera également pour exprimer l’inquiétude de Séoul sur le déversement dans l'océan des eaux contaminées de la centrale nucléaire accidentée de Fukushima.Les ministres des Affaires étrangères des deux pays devraient continuer les discussions sur le dossier historique en marge de la Conférence de Munich sur la sécurité qui se déroulera du 17 au 19 février.A propos de la réunion entre les trois vice-ministres des Affaires étrangères de Séoul, Washington et Tokyo, prévue aujourd’hui, Cho a expliqué qu’ils se pencheraient sur les résultats du dernier sommet ainsi que la coopération concernant la guerre en Ukraine et la stratégie sur l’Indopacifique.