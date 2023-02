COVID-19 : début aujourd’hui de la vaccination pour les nourrissons et les jeunes enfants

Photo : YONHAP News

La campagne de vaccination contre le COVID-19 pour les petits de six mois à quatre ans a été lancée aujourd’hui en Corée du Sud.Les nourrissons et les bambins peuvent désormais recevoir une dose du vaccin pédiatrique de Pfizer. Il est recommandé de se faire inoculer le sérum trois fois, à huit semaines d’intervalle.Environ 840 établissements médicaux ont été désignés spécialement pour la campagne, dont cinq centres hospitaliers de premier niveau de prise en charge, et 64 autres, pour que les enfants les plus à risque de forme grave de la maladie puissent être bien informés par leurs médecins traitants.Un service de réservation préalable en ligne et via les collectivités locales est toujours disponible. Pour ceux qui ont pris un rendez-vous, la vaccination débutera le 20 mars. La liste des établissements médicaux concernés peut être consultée sur le site suivant : ncv.kdca.go.kr.