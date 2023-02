Les candidats au poste de chef du PPP livrent leur premier discours

Photo : YONHAP News

Les quatre candidats en lice pour prendre les rênes du Parti du pouvoir du peuple (PPP) donneront leur première allocution en public cet après-midi sur l’île méridionale de Jeju.Kim Gi-hyeon soulignera qu’il unifierait la formation présidentielle pour conduire l’administration de Yoon Suk-yeol sur la voie du succès. Quant à Ahn Cheol-soo, il devrait essayer de se démarquer par sa capacité à élargir le pouvoir du parti pour la réussite des élections législatives prévues l’année prochaine et à en doter des politiques efficaces.Chun Ha-ram et Hwang Kyo-ahn miseront respectivement sur la réforme du camp conservateur et le renforcement de l’identité du PPP.Cependant, même avant l’événement, un conflit s’est déjà produit. Ahn a demandé hier à Kim de s’excuser pour avoir affirmé que si le scrutin du chef du parti entraînait un affrontement interne entre les générations, cela pourrait provoquer la destitution du président. Il a critiqué que c’était irraisonnable de mentionner ce sujet si facilement même s’il avait peur de perdre.Au lieu de faire profil bas, Kim a contre-attaqué en disant qu’Ahn était du côté du Minjoo, la première force de l’opposition, en réclamant le limogeage de l’ancienne cheffe de l’Etat Park Geun-hye ainsi que celui du ministre de l’Intérieur Lee Sang-min. Selon lui, vu qu’il a souvent quitté son parti dans le passé, il pourrait représenter une menace pour Yoon s’il dirigeait cette formation.