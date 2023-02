Semi-conducteurs : les fabricants sud-coréens coincés par la guerre technologique entre Washington et Pékin

Photo : KBS News

Les fabricants sud-coréens de semi-conducteurs se retrouvent bloqués par la rivalité entre les Etats-Unis et la Chine. Washington va bientôt adopter une loi visant à empêcher les investissements dans l’empire du Milieu et à relancer la production de puces mémoire sur son sol. Cependant, ce sont deux principaux points de production et marchés à ne pas manquer pour les acteurs du pays du Matin clair.Samsung Electronics prévoit de bâtir une dizaine d’usines de semi-conducteurs de plus aux Etats-Unis. SK hynix, deuxième fabricant mondial de puces mémoire, compte lui aussi y faire des investissements de l’ordre de 1 900 milliards de wons, à savoir 13,9 milliards d’euros.Leurs investissements massifs sont prévus à l’approche de l’exécution de la loi sur les semi-conducteurs aux USA. S’ils se réalisent, la Corée du Sud investira un total de 262 milliards d’euros dans le secteur en question aux Etats-Unis et pourra bénéficier de 25 % de déduction d’impôts. Cependant, la loi américaine interdit les bénéficiaires d’aides d’effectuer de nouveaux investissements dans les pays qualifiés d’« inquiétants », dont la Chine, pour les dix prochaines années.Kim Jae-joon, vice-président du département business de puces mémoire de Samsung Electronics, a déclaré lors d’une conférence de presse, tenue au quatrième trimestre de l’an dernier, qu’il s’agissait d’une question à étudier de manière prudente d’autant qu’ils avaient déjà mis beaucoup de temps et fait des investissements pour arriver à gérer leurs usines en Chine de manière stable.Dans ce contexte, le gouvernement sud-coréen est en train de discuter avec les autorités américaines pour que les entreprises du pays du Matin clair puissent être considérées comme exceptionnelles et bénéficier d’un délai.Kim Yang-paeng, chercheur de l'Institut coréen pour l'économie industrielle et le commerce (KIET), a prévu qu’il faudrait fabriquer des produits qui ne vont pas au-delà d’une certaine qualité dans l'empire du Milieu et ceux de haut de gamme en Corée du Sud ou aux Etats-Unis.