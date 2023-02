Park Hong-keun entend lancer une enquête spéciale sur la Première dame coûte que coûte

Photo : YONHAP News

Le patron du groupe parlementaire du Minjoo a livré ce matin son premier discours de l’année à l’Assemblée nationale. Park Hong-keun a évalué que neuf mois après l’arrivée au pouvoir de l’administration de Yoon Suk-yeol, l’espoir a disparu dans cinq domaines dont l’économie des classes populaires, la diplomatie et la sécurité nationale.Le député a affirmé que le président de la République refusait toujours de dialoguer avec les partis de l’opposition, alors qu’il devait les reconnaître comme partenaires politiques. Il a également fustigé Yoon qui, selon lui, abuse du pouvoir du Parquet en lançant des investigations seulement auprès des personnalités des camps adverses, dont notamment le chef du Minjoo, Lee Jae-myung.En ce qui concerne les soupçons sur l’implication de la Première dame dans la manipulation boursière de Deutsche Motors, Park a déclaré que le privilège d'être exempté de poursuite judiciaire ne lui était pas appliqué et qu’une enquête spéciale s’ouvrira à tout prix sur Kim Keon-hee pour suivre la volonté des citoyens. Selon lui, son nom est mentionné plus de 200 fois dans l’acte d'accusation, mais le ministère public ne l’a jamais convoquée.Par ailleurs, le numéro deux du mouvement de centre-gauche a appelé le chef de l’Etat à rencontrer les familles des victimes de la bousculade mortelle d’Itaewon pour leur présenter ses excuses. En ce qui concerne l’élection du chef du Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation au pouvoir, il lui a réclamé d’arrêter d’y intervenir en le comparant à un organisateur de la série « Squid Game ».Le PPP, quant à lui, a critiqué que son allocution ne fait qu’imputer toutes les responsabilités aux autres. Et d’ajouter que le Minjoo fait une demande irraisonnable pour protéger son dirigeant soupçonné de corruption.