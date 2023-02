Photo : YONHAP News

Les nuages gris ont recouvert tout le territoire sud-coréen ce lundi. Dans la matinée seulement, la pluie s’est invitée dans le sud-est, sur la côte sud et l’île méridionale de Jeju. Tandis que la province de Gangwon, dans le nord-est, a été enneigée, toute la journée.En effet, de violentes chutes de neige ont touché les zones montagneuses, où jusqu’à 20 cm de flocons devraient tomber d’ici demain matin. Le littoral n’y a pas échappé, avec entre 1 à 5 cm.Par ailleurs, le thermomètre a été sensiblement plus chaud, notamment dans ce matin, où il était déjà au-dessus des 0°C dans tout le pays. Il a ainsi grimpé à 9°C à Séoul, 10°C à Daegu et à Busan, 11°C à Daejeon ou encore 13 à Jeju. Bien évidemment, Gangneung, dans le nord-est, frappée par des chutes de neige abondante, a plafonné à 5°C.