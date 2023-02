Séoul et Washington mènent une manœuvre conjointe pour lutter contre les drones

Photo : YONHAP News

Face à la menace de l’intrusion de drones nord-coréens dans l’espace aérien sud-coréen, les armées de l’air de Séoul et de Washington ont organisé le 7 février dernier un exercice conjoint à la base aérienne de Gunsan dans la province de Jeolla du Nord.Dans le cadre de cet entraînement, un aéronef sans pilote supposé ennemi s’est envolé et les militaires l’ont fait chuter à l’aide d’un « dronebuster », un système qui perturbe les ondes électriques de l’engin, et de fusils K2C1. Ils ont ensuite vérifié le processus de neutralisation en vol et ont détecté puis récupéré les explosifs.Les GI’s ont publié une photo de soldats sud-coréens entrain de viser les appareils avec leurs armes à feu et ont commenté que les drones qui sont capables de récolter des informations depuis les airs représentent une menace pour les installations militaires.L’armée américaine a expliqué que cet événement avait pour objectif d’assurer la position de combat en maximisant la capacité de déploiement. Et d’ajouter que c’est une occasion d’améliorer l'interopérabilité entre les forces armées des deux pays. Elle a toutefois tenu à rappeler que cela constituait également un entraînement ordinaire.